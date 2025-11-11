Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH0AD / ISIN: US73328P1066
|Schwieriges Marktumfeld
|
11.11.2025 14:58:40
Porsche-Aktie stärker: Holding verdient weniger, Ziel bleibt bestehen
Demnach rechnet die Holding dieses Jahr weiter mit einem angepassten Gewinn nach Steuern von 0,9 Milliarden bis 2,9 Milliarden Euro. Die Nettoverschuldung soll sich zwischen 4,9 Milliarden und 5,4 Milliarden Euro bewegen.
In den ersten neun Monaten sank das angepasste Ergebnis nach Steuern den weiteren Angaben zufolge auf 1,6 Milliarden von 2,5 Milliarden Euro im Vorjahr. Das Ergebnis der Porsche SE wird maßgeblich von den Beteiligungen an VW und der Porsche AG beeinflusst. Beide Autohersteller haben im Neumonatszeitraum deutlich weniger verdient. Die Nettoverschuldung konnte die Porsche SE auf 5,02 Milliarden von 5,16 Milliarden Euro Ende Dezember reduzieren.
Via XETRA büßten die Papiere von Porsche am Dienstag zunächst ein, erholten sich im Verlauf aber und ziehen nun zwischenzeitlich um 0,81 Prozent an auf 36,08 Euro.
DOW JONES
