Portsmouth Square Aktie
ISIN: US7372121001
|
18.11.2025 02:35:41
Portsmouth Square Inc. Q1 Loss Widens
(RTTNews) - portsmouth square inc. (PRSI) announced earnings for its first quarter that Increased from the same period last year
The company's earnings totaled -$2.59 million. This compares with -$1.87 million last year.
The company's revenue for the period rose 5.1% to $12.42 million from $11.82 million last year.
portsmouth square inc. earnings at glance (GAAP):
-Earnings: -$2.59 Mln. vs. -$1.87 Mln. last year. -Revenue: $12.42 Mln vs. $11.82 Mln last year.
