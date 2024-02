Portugal meldet Tourismus-Rekorde

LISSABON (dpa-AFX) - Das auch bei Deutschen sehr beliebte Urlaubsland Portugal hat im vorigen Jahr Besucher-Rekorde erzielt. Mit 30 Millionen Gästen und 77,2 Millionen Übernachtungen in touristischen Unterkünften seien die bisherigen Höchstmarken von 2019 - dem Jahr vor dem Ausbruch der Coronapandemie - deutlich übertroffen worden, teilte die Statistikbehörde INE am Mittwoch mit. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Gästezahl um 13,3 Prozent geklettert, die Zahl der Übernachtungen habe sich um 10,7 Prozent erhöht. Die Zahlen von 2019 seien jeweils um 10,7 und 10,0 Prozent übertroffen worden.

Für die guten Zahlen waren in erster Linie die Besucher aus dem Ausland verantwortlich. Sie hätten im vergangenen Jahr knapp 70 Prozent aller Übernachtungen (53,8 Millionen) gebucht, hieß es. Hier habe der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr knapp 15 Prozent betragen. Im Vergleich zum bisherigen Rekordjahr 2019 waren es demnach 9,6 Prozent mehr Übernachtungen ausländischer Gäste.

Mit einem Anteil von 18,4 Prozent an den Übernachtungen der Besucher aus dem Ausland waren die Briten laut INE weiterhin die wichtigste Stütze des Sektors in Portugal. Auf Platz zwei folgen die Besucher aus Deutschland mit einem Anteil von 11,3 Prozent an den Übernachtungen der ausländischen Gäste vor den Spaniern (10,1 Prozent) sowie den Franzosen und US-Amerikanern (beide je 8,6).

Die Zahlen können laut INE noch leicht nach oben oder nach unten korrigiert werden. Der Tourismussektor gilt in Portugal mit einem Anteil von zuletzt 12,2 Prozent am Bruttoinlandsprodukt (2022) als einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren./er/DP/nas