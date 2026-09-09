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09.09.2026 06:50:15

Positive Entwicklung bei der Kursaal Bern AG

Kursaal Bern AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Positive Entwicklung bei der Kursaal Bern AG

09.09.2026 / 06:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Kursaal Bern AG hat das erste Halbjahr 2026 in einem anspruchsvollen Umfeld positiv abgeschlossen und konnte sich bei allen erfolgsbasierten Kennzahlen im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessern. Dies trotz des grossen Drucks auf die Schweizer Wirtschaft infolge anhaltender geopolitischer Verwerfungen. Das positive Ergebnis liegt in grossen Teilen an der Entwicklung im Segment Casinos, wobei insbesondere das Onlinecasino hohe Erwartungen erfüllt hat.

Das erste Halbjahr in Zahlen:
•    Umsatz: CHF 35.9 Mio. (Vorjahr CHF 35.3 Mio.)
•    EBITDA: CHF 5.6 Mio. (Vorjahr CHF 4.4 Mio.) 
•    EBITDA-Marge: 15.7 % (Vorjahr 12.3 %)
•    Das anteilige Jahresergebnis: CHF 0.9 Mio. (Vorjahr CHF 0.4 Mio.)
•    Eigenkapitalquote: 69.6 % (31.12.2025: 70.3 %)

Geschäftsverlauf

Die terrestrischen Spielbanken in der Schweiz agieren insgesamt in einem leicht rückläufigen Markt, in dem die Kursaal Bern Gruppe ihre Stellung behaupten konnte. Demgegenüber hat sie mit ihrem Onlinecasino 7Melons.ch Anteile hinzugewonnen.

Im Kongresszentrum zeigten sich Volatilität und Kurzfristigkeit im Buchungsverhalten. Hier schlug sich die unsichere ökonomische Lage im Budget und einer zurückhaltenden Kaufbereitschaft der Kundschaft nieder. Der Kultursaal Bern hat sich im zweiten Jahr mit mehreren ausverkauften Shows bewährt.

Das Swissôtel Kursaal Bern ist 2026 gut gestartet. Diese Entwicklung schwächte sich jedoch mit Beginn des Nahost-Kriegs im Februar ab. Eine zunehmende Preissensibilität der Gäste war spürbar. Erschwerend wirkt sich zudem der starke Schweizer Franken aus. Die Monate Mai und Juni lagen über den Erwartungen. Im Mai hat die Eishockey-WM mit der kanadischen Nationalmannschaft, die zu Gast war, positiv zu Buche geschlagen.

Die Gastronomie ist zum Teil verhalten ins Jahr gestartet. Das Restaurant Yù war mit dem erfolgreichen Asian Dream Buffet wie gewohnt gut gebucht. Nach der Sommerpause, Ende September, wird es wieder seinen Betrieb aufnehmen. Der Rooftop Grill bringt wie immer im Sommer zahlreiche zusätzliche Gäste ins Haus. Das Giardino Restaurant & Bar, beliebt bei Gästen aus dem Kongresszentrum und dem Hotel, zeigte im ersten Halbjahr unterschiedliche Auslastungen.

Mitarbeitende
Im Mai wurde der Kursaal Bern als «TOP-Ausbildungsbetrieb» Stufe 2 ausgezeichnet. Auch in diesem Jahr haben alle Lernenden der Unternehmung ihre Abschlussprüfung erfolgreich bestanden. Für diesen Sommer haben drei zusätzliche Lehrstellen geschaffen werden können. Mit den nun 24 Lernenden in fünf Ausbildungsberufen leistet der Kursaal Bern einen Beitrag für eine hochwertige Berufsbildung – auch als Mittel gegen den Fachkräftemangel.

Nachhaltigkeit
Seit 2023 bietet die Kursaal Bern AG mit myclimate «Cause We Care» Events und Übernachtungen mit einem freiwilligen Beitrag der Gäste an ein Klimaschutzprojekt an. Neu wird auch ein regionales Projekt unterstützt, das Naturschutzwaldreservat Beatenberg-Habkern. Anfang September wurde die Unternehmung durch Green Key, ein internationales Nachhaltigkeitslabel für Tourismusbetriebe, rezertifiziert.

Optimistisch in das zweite Halbjahr

Im Herbst startet die «heisse Phase» im Kongressgeschäft. Dies wirkt sich positiv auf die anderen Geschäftsbereiche aus. Neue Event-Angebote wie die Rooftop Tavolata werden zusätzlich die Attraktivität des Kursaal Bern für seine Kundschaft steigern.

Doch die geopolitischen Spannungen und ihre schon genannten wirtschaftlichen Auswirkungen können weiterhin Geschäftsbereiche beeinflussen, zu einer erhöhten Unsicherheit führen und sich auf das Konsumverhalten auswirken. 

Die Kursaal Bern AG bleibt jedoch optimistisch und begegnet den Herausforderungen mit einem strengen Kostenmanagement. Gleichzeitig arbeitet sie an einer grösseren Marktpräsenz, sowohl national als auch international. Ziel ist es, das Profil des Kursaal Bern zu schärfen, in dem er sich als führendes Schweizer Kongresszentrum noch stärker auf Geschäftskunden ausrichtet.

Unter www.kursaal-bern.ch/geschaeftsberichte finden Sie den vollständigen Halbjahresbericht 2026 der Kursaal Bern AG.

 

Kontakt

Jonas Scharf Lorenz Perren
CEO  CFO
jonas.scharf@kursaal-bern.ch lorenz.perren@kursaal-bern.ch
   
Kursaal Bern AG  
Kornhausstrasse 3  
CH-3000 Bern 22  
T+41 31 339 52 06  
www.kursaal-bern.ch/investoren  
investoren@kursaal-bern.ch  

ÜBER DEN KURSAAL BERN
Die Kursaal Bern Gruppe ist ein Schweizer Traditionsunternehmen mit den Geschäftsfeldern Kongresszentrum mit Eventorganisation, Hotel & Restaurants sowie Casino. Zum vielseitigen All-in-one-Angebot gehören Kongressdienstleistungen mit modernster Digitaltechnik. Weiter verfügt die Gruppe über das in die ACCOR-Gruppe eingebundene Swissôtel Kursaal Bern (4-Sterne Superior), eine attraktive Gastronomie sowie das Grand Casino Kursaal Bern mit seinem Onlineangebot 7melons.ch und das Casino Neuchâtel. Die Kursaal Bern AG ist Gründungsmitglied der Klimaplattform der Stadt Bern, von Green Key öko-zertifiziert, hat bei Swisstainable Level III (leading), arbeitet mit myclimate «Cause We Care» sowie United Against Waste und ist von HotellerieSuisse als «Green Living»-Betrieb ausgezeichnet.


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kursaal Bern AG
Kornhausstrasse 3
3013 Bern
Schweiz
Telefon: +41 31 339 55 00
E-Mail: investoren@kursaal-bern.ch
Internet: https.//kursaal-bern.ch
ISIN: CH0001613295
Börsen: BX Berne eXchange
EQS News ID: 2396172

 
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2396172  09.09.2026 CET/CEST

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