Postfinance-Angebot mit einer Prise Krypto
Postfinance hat ein Vermögensverwaltungsmandat lanciert, bei dem auch ein kleiner Teil in Kryptowährungen investiert wird. Damit sei man die erste Schweizer Retailbank, die diese Asset-Kategorie in einem Anlage-Angebot integriert. Zudem wird ein weiteres neues Mandat mit dem Thema «Nachhaltigkeit» aufgelegt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
