Powertech Technology stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Powertech Technology hat am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,52 TWD. Im Vorjahresviertel waren 2,04 TWD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Powertech Technology 21,41 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,10 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,50 TWD sowie einen Umsatz von 21,41 Milliarden TWD prognostiziert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 7,48 TWD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 9,09 TWD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 74,93 Milliarden TWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Powertech Technology einen Umsatz von 73,32 Milliarden TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.at