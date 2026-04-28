PPG Industries Aktie
WKN: 852026 / ISIN: US6935061076
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28.04.2026 14:20:37
PPG Names Jamie Beggs CFO
(RTTNews) - PPG Industries, Inc. (PPG), a manufacturer of paints, coatings, and specialty materials, on Tuesday said it has appointed Jamie A. Beggs as senior vice president and chief financial officer, effective July 6.
Beggs succeeds Vincent J. Morales, who will retire on the same date after a 41-year career with the company.
Beggs brings more than 25 years of financial leadership experience across public and private organizations, most recently serving as CFO of Avient Corporation since 2020. She is also a board member at International Paper.
PPG shares closed at $110.30 on Monday, up 0.46%.
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