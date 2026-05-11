PPL Aktie
WKN: 895250 / ISIN: US69351T1060
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11.05.2026 20:46:36
PPL Analysts Cut Their Forecasts After Q1 Earnings
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08.05.26
|S&P 500-Wert PPL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PPL von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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07.05.26
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24.04.26
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23.04.26
|Erste Schätzungen: PPL zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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17.04.26
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10.04.26
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03.04.26
|S&P 500-Titel PPL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PPL von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu PPL Corp.
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