Pledge Petroleum Aktie
WKN DE: A2DNVK / ISIN: US72909F1075
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17.08.2026 13:19:13
Prairie Operating Co. Profit Rises In Q2
(RTTNews) - Prairie Operating Co. (PROP) announced earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $193.79 million, or $0.23 per share. This compares with $48.50 million, or $0.18 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 45.2% to $98.85 million from $68.10 million last year.
Prairie Operating Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $193.79 Mln. vs. $48.50 Mln. last year. -EPS: $0.23 vs. $0.18 last year. -Revenue: $98.85 Mln vs. $68.10 Mln last year.
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