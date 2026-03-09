Precision BioSciences Aktie
WKN DE: A2PGA1 / ISIN: US74019P1084
|
09.03.2026 18:12:43
Precision BioSciences Gets FDAT Fast Track Status For PBGENE-DMD
(RTTNews) - Precision BioSciences said the U.S. Food and Drug Administration has granted Fast Track designation to its investigational therapy PBGENE-DMD for the treatment of Duchenne muscular dystrophy.
The company said the designation is intended to facilitate development and speed the review of therapies that address serious conditions with significant unmet medical needs.
"Fast Track designation is an important regulatory milestone for PBGENE-DMD and reflects the significant unmet need in DMD," said Michael Amoroso, Chief Executive Officer of Precision BioSciences. "We believe this designation, together with our recent IND clearance, supports PBGENE-DMD's continued momentum towards clinical investigation in boys living with DMD."
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Precision BioSciences Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Precision BioSciences Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.