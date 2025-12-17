Rigetti Computing Aktie

WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034

17.12.2025 10:06:00

Prediction: 1 Figure That Shows the Quantum Computing Bubble Will Burst for IonQ, Rigetti Computing, and D-Wave Quantum in 2026

Prediction: 1 Figure That Shows the Quantum Computing Bubble Will Burst for IonQ, Rigetti Computing, and D-Wave Quantum in 2026

If you think artificial intelligence (AI) is Wall Street's hottest trend, you haven't been paying close enough attention to the rise of quantum computing in 2025.Over the trailing year, as of the closing bell on Dec. 12, shares of quantum computing pure-play stocks IonQ (NYSE: IONQ), Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), D-Wave Quantum (NYSE: QBTS), and Quantum Computing Inc. (NASDAQ: QUBT) soared by 68%, 333%, 568%, and 89%, respectively.Investors have clearly been enamored with the real-world applications of quantum computers, as well as the high-ceiling addressable markets associated with this technology. Online publication The Quantum Insider believes it can create up to $1 trillion in global economic value by 2035, while analysts at Boston Consulting Group anticipate between $450 billion and $850 billion in worldwide economic value creation come 2040.
Aktien in diesem Artikel

Rigetti Computing Inc Registered Shs 20,30

