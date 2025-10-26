|
26.10.2025 19:45:00
Prediction: 1 Growth Stock Set to Bounce Next Year
Shares of Snowflake (NYSE: SNOW) have gained nearly 60% so far in 2025. However, the enterprise data player is still trading almost 39% below its peak in November 2021.Snowflake has gradually evolved from a data warehousing company to an artificial intelligence (AI)-powered data platform. With increasingly higher machine learning and AI workloads being shifted to the company's AI data cloud, Snowflake is well-positioned to become a vital layer of the AI ecosystem.Here's why this growth stock may be poised to bounce in 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
