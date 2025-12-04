|
Prediction: 1 Healthcare Giant Set to Soar in 2026
Medtronic (NYSE: MDT), a medical device specialist, has lagged the market over the past five years. The company has experienced slow revenue growth, significant competition in some of its niches -- such as diabetes care -- and, of course, macroeconomic challenges that have impacted its earnings. However, the healthcare giant has rebounded this year. The stock is up 30%. And Medtronic could perform similarly well in 2026. Let's consider why.Medtronic's most recent quarterly update, for its fiscal 2026's second quarter, ended on Oct. 24, was strong. Revenue jumped 6.6% year over year to $9 billion, while its adjusted earnings per share rose 8% to $1.36. Both came in ahead of analyst projections.One major growth driver for the company during the quarter was its Pulse Field Ablation (PFA) franchise, a suite of devices designed to treat atrial fibrillation (an abnormal heartbeat that can lead to significant cardiovascular issues).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
