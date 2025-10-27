Sooner Holdings Aktie
WKN DE: 866977 / ISIN: US8357651087
|
27.10.2025 14:59:20
Prediction: Nvidia Stock Could Reach $360 Sooner Than You Think
Nvidia (NASDAQ: NVDA) is transforming from a graphics processing unit (GPU) champion to an artificial intelligence (AI) infrastructure cash engine. Learn about Blackwell, DGX Spark, and DGX Cloud, the margin story behind 75%, and the levels I'm tracking into earnings -- plus the risk lines that would cool the bull case.Stock prices used were the market prices of Oct. 20, 2025. The video was published on Oct. 24, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sooner Holdings Incmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Sooner Holdings Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|178,10
|1,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX etwas fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.