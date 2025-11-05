Charles Schwab Aktie
WKN: 874171 / ISIN: US8085131055
|
05.11.2025 10:00:00
Prediction: Robinhood Will Be Worth More Than Charles Schwab by 2030
Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) has grown beyond its early reputation for being the brokerage preferred by meme traders and retail speculators. Since its July 2021 IPO, it has become a major financial services company with millions of customers, offering differentiators beyond just its original gimmick of commission-free stock trading.As a result, Robinhood Markets has become a very valuable company and was added to the S&P 500 in September 3035. Its $130 billion market cap is just $39 billion below that of Charles Schwab (NYSE: SCHW), one of the largest publicly traded brokerage companies, with a market cap of around $169 billion.Sooner than you think, Robinhood could eclipse this "old school" competitor in terms of valuation. However, that may not necessarily mean that shares are a buy at current prices.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Charles Schwab Corp Deposit Shs Repr 1-40th % Non-Cum Pfd Shs Series -D-
|25,07
|-0,16%
|Charles Schwab
|81,42
|-0,60%
|Robinhood
|114,04
|3,96%
