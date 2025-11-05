Charles Schwab Aktie

WKN: 874171 / ISIN: US8085131055

05.11.2025 10:00:00

Prediction: Robinhood Will Be Worth More Than Charles Schwab by 2030

Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) has grown beyond its early reputation for being the brokerage preferred by meme traders and retail speculators. Since its July 2021 IPO, it has become a major financial services company with millions of customers, offering differentiators beyond just its original gimmick of commission-free stock trading.As a result, Robinhood Markets has become a very valuable company and was added to the S&P 500 in September 3035. Its $130 billion market cap is just $39 billion below that of Charles Schwab (NYSE: SCHW), one of the largest publicly traded brokerage companies, with a market cap of around $169 billion.Sooner than you think, Robinhood could eclipse this "old school" competitor in terms of valuation. However, that may not necessarily mean that shares are a buy at current prices.
Charles Schwab Corp Deposit Shs Repr 1-40th % Non-Cum Pfd Shs Series -D- 25,07 -0,16% Charles Schwab Corp Deposit Shs Repr 1-40th % Non-Cum Pfd Shs Series -D-
Charles Schwab 81,42 -0,60% Charles Schwab
Robinhood 114,04 3,96% Robinhood

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
