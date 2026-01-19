SoundHound AI Aktie

WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071

19.01.2026 14:00:00

Prediction: SoundHound AI Could Soar in 2026

SoundHound AI Inc. (NASDAQ: SOUN) is emerging as a key player in agentic AI as enterprise adoption accelerates. Explosive revenue growth, strong liquidity, and CES-driven exposure are creating a compelling upside narrative for long-term investors.Stock prices used were the market prices of Jan. 12, 2026. The video was published on Jan. 16, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
