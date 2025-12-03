Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
03.12.2025 14:30:00
Prediction: This AI Software Stock Could Outperform Every Chip Stock in 2026
Semiconductor stocks have been one of the biggest beneficiaries of the artificial intelligence (AI) boom in the past three years. That's not surprising, as chips are the basic building blocks of AI infrastructure. It wouldn't be possible to train large language models (LLMs) and run inference applications without chips.As a result, chipmakers such as Nvidia, Broadcom, AMD, and others delivered substantial gains to investors. However, those 2025 returns are being overshadowed by a software specialist that helps customers integrate generative AI tools into their operations.Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) stock is up 122% in 2025. That's well above the 41% jump in the PHLX Semiconductor Sector index this year. The signs point to Palantir delivering bigger returns than chip stocks in 2026 as well. Let's see why that may be the case.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ai Holdings Corpmehr Nachrichten
Analysen zu Ai Holdings Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 741,00
|-0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.