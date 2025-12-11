:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
Prediction: This Unstoppable AI Stock Will Be the World's Largest Company at the End of 2026
The current largest company in the world is Nvidia (NASDAQ: NVDA). It has a market cap of $4.5 trillion and has a decent lead over some of its big tech peers. Nvidia is the clear favorite to maintain its position as the world's largest company at the end of 2026, but Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) is also a strong candidate.Alphabet may start selling its in-house AI computing units to external companies, which would expand its core business and challenge Nvidia. This could propel Alphabet to become the world's largest company, but it will be a tough challenge to dethrone Nvidia.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
