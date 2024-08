Preesestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Digitalisierung

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - Die "Märkische Oderzeitung" zur Digitalisierung :

"Was ist aus der Digitalisierungsinitiative der Bundesregierung geworden? Vor allem die digitale Verwaltung macht Sorgen. Das liegt auch in den Strukturen. Bund, Länder und Kommunen arbeiten selbstständig und haben getrennte Systeme entwickelt, die nicht miteinander kommunizieren können. In den Behörden mangelt es am Austausch. So wurde eigentlich das "Einer-für-alle"-Prinzip entwickelt, bei dem die digitalen Vorreiter in Bund und Kommunen Leistungen für die Nachzügler zur Verfügung stellen sollten. Doch das klappt mäßig bis schlecht. Entscheidend wird in den nächsten Jahren sein, inwiefern der Wille und die Kompetenz zur Digitalisierung vor Ort vorhanden sind. Erst wenn der Umgang mit Online-Diensten für Behörden in Ländern und Kommunen kein Neuland mehr ist, kann Deutschland behaupten, kein digitales Entwicklungsland mehr zu sein."