Premco Global legte Quartalsergebnis vor

Premco Global hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Premco Global ein EPS von 10,95 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 33,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 296,8 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 196,7 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at