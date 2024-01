Premier Financial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Premier Financial hat am 24.01.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,560 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,710 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 64,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76,9 Millionen USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,11 USD, nach 2,85 USD im Vorjahresvergleich.

Der Jahresumsatz wurde auf 307,94 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 305,08 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,13 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 271,35 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at