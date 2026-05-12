Premium Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Premium Group lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 51,70 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Premium Group noch ein Gewinn pro Aktie von 14,15 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Premium Group mit einem Umsatz von insgesamt 12,68 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 41,16 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 157,22 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 122,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Premium Group in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 22,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 44,04 Milliarden JPY im Vergleich zu 36,05 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at