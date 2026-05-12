12.05.2026 06:31:29

Premium Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Premium Group lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 51,70 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Premium Group noch ein Gewinn pro Aktie von 14,15 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Premium Group mit einem Umsatz von insgesamt 12,68 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 41,16 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 157,22 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 122,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Premium Group in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 22,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 44,04 Milliarden JPY im Vergleich zu 36,05 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Gewinnen -- DAX am Feiertag weiter auf Erholungskurs -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Markt geht es zum Start nach oben. In Fernost bewegen Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen