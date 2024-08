Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Bundesverfassungsgericht/Wahlrecht

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zu Bundesverfassungsgericht/Wahlrecht:

"Von den 115 Abgeordneten, die derzeit in Berlin den Freistaat vertreten, sind allein 43 auf dem Ticket der CSU ins Parlament gekommen. Holt die Partei laut derzeit gültigem Wahlrecht bei der nächsten Bundestagswahl weniger als fünf Prozent der deutschlandweit abgegebenen Stimmen, wären all diese Mandate weg. Zig Kandidaten würden den Sprung ins Parlament verpassen, selbst dann, wenn sie ihren Wahlkreis haushoch gewinnen. Das wäre nicht nur eine massive Benachteiligung Bayerns, es würde auch das angekratzte Vertrauen vieler Menschen in die Demokratie weiter beschädigen."/yyzz/DP/men