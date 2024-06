Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Scholz und die SPD

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Scholz und die SPD:

"Bei den Ost-Landtagswahlen im September wartet die nächste Katastrophe auf die SPD. In Brandenburg droht die Abwahl von Ministerpräsident Dietmar Woidke, in Thüringen und Sachsen das Unterlaufen der magischen Fünf-Prozent-Marke. Wenn diesmal das Schicksal von Andrea Nahles 2019 noch keine Skizze für Scholz ist, könnte es im Herbst das von Gerhard Schröder sein. Im Mai 2005 kündigte ein verzweifelter SPD-Kanzler Schröder noch am Abend der verlorenen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen an, die Vertrauensfrage zu stellen, um so Neuwahlen zu erreichen. (...) Schröder verlor die Vertrauensfrage wie geplant, am Ende ging sein Kalkül jedoch nicht auf. Bei der vorgezogenen Bundestagswahl unterlag er. Das Kanzleramt ging für 16 Jahre an die CDU."/yyzz/DP/ngu