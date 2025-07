Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Wehrpflicht

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zur Wehrpflicht:

"Ob die Wehrpflicht nicht auf ältere Jahrgänge ausgeweitet werden sollte, darüber kann man streiten. Dass sie aber jetzt kommen muss, sollte jedem klar sein. Denn sonst gehen nur weitere wertvolle Jahre ins Land. Die Umfragen ergeben übrigens regelmäßig, dass eine Mehrheit der Deutschen dafür ist, die Aussetzung der Wehrpflicht aufzuheben. Die Bevölkerung würde diese massive Maßnahme also mittragen. Putin droht weiter mit der Zerstörung des Westens. Bleibt die Frage (an die Jusos und die Unterzeichner des Manifestes in der SPD): Was braucht es denn noch, um das offensichtlich Notwendige endlich zu tun?"