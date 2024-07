Pressestimme: 'Die Glocke' zu Frauenquote in Chefetagen

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Frauenquote in Chefetagen:

"Wünschenswert wäre, dass alle Betriebe ein Interesse daran haben, Arbeitnehmerinnen zu fördern und ihnen den Weg in Führungspositionen zu ebnen. Doch ohne Quotenregelung haben sich die Verhältnisse in Deutschland in der Vergangenheit kaum zum Besseren geändert. Wichtig ist deshalb, dass die Politik verbindliche Quoten formuliert und durchsetzt. Das heißt auch, dass sie Versäumnisse der Firmen konsequent sanktionieren muss. Für die Gleichstellung von Frauen in der Arbeitswelt sind aber noch weitere Änderungen nötig: So müssen etwa die Kinderbetreuung und der Ausbau von Ganztagsschulen zügig verbessert werden und es muss mehr Anreize für Väter geben, länger als bisher in Elternzeit zu gehen."/yyzz/DP/he