Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Anschlag in Solingen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Anschlag in Solingen:

"Vor allem der in Umfragen in Ostdeutschland ohnehin vorne liegenden und in Teilen rechtsextremen AfD dürfte die Tat von Solingen zusätzliche Stimmen bescheren. Der Thüringer AfD-Anführer Björn Höcke hat seinen Wahlkampf mit sicherem Gespür für die Stimmung im Land auf das jetzt durch "Solingen" abermals tief erschütterte Sicherheitsgefühl vieler Bürger konzentriert. So könnte die AfD im Osten von einem Terroranschlag profitieren, der sich ausgerechnet in einer sozialdemokratisch regierten und stark migrantisch geprägten Stadt im tiefsten Westen ereignet hat. Ob die AfD nun auch die CDU in Sachsen überflügelt, wird sich zeigen. Die SPD könnte durch die Wut über die als hohl empfundenen Kanzlerversprechungen von "Abschiebungen im großen Stil" aus den Landtagen gespült werden."/yyzz/DP/nas