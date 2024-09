Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu deutschen Grenzkontrollen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu deutschen Grenzkontrollen:

(.) Die von Faeser angeordneten sechs Monate werden nicht reichen, um die zahlreichen Irrtümer der deutschen und europäischen Asylpolitik zu beseitigen, die den Kontinent seit 2015 an seine Grenzen geführt hat, materiell wie politisch. Dass gerade der Schengenraum zum Opfer der irregulären Migration werden würde, war leider absehbar. (.) So bleibt fürs Erste nur die Aussicht, dass andere Mitgliedstaaten es den Deutschen in einer Art Dominoeffekt gleichtun, so wie das ja auch jetzt an einzelnen Grenzen schon geschieht. Das wiederum könnte Migranten davon abhalten, sich auf den teuren und gefährlichen Weg nach Europa zu machen, denn die freie Auswahl des Ziellandes wird dann schwieriger. Eingeschränkt wird allerdings auch die Reisefreiheit der EU-Bürger, die sich an ein Europa ohne Schlagbäume gewöhnt hatten./yyzz/DP/mis