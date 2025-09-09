|
09.09.2025 05:34:41
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Einwanderungslast
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Einwanderungslast:
"Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 209/37 von Dienstag, 9. September 2025 Die Einwanderungslast bleibt Die jetzt stark gesunkene Zahl von Bewerbungen um Asyl oder Flüchtlingsstatus ist nichts Außergewöhnliches. (...) Die innereuropäischen Grenzkontrollen, sind nicht ohne Wirkung geblieben. (...) Die neuen Asylregeln, die in der EU eingeführt werden und deren umfangreiche Konsequenzen kürzlich vom Kabinett verabschiedet wurden, sind ebenso ein Beweis für einen politischen Bewusstseinswandel. (...) Die nahezu Halbierung der Zahlen in Deutschland sollte allerdings nicht dazu verführen, derartige Anstrengungen für überflüssig oder übertrieben zu erklären. (...) Zahlen sind das eine, die Einwanderungslast der vergangenen Jahre das andere. Es sollte Konsens deutscher Politik sein, dass Integration nicht beliebig möglich ist, nicht einmal wenn Kulturräume eine Rolle spielen, die uns nahe sind."/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGegenwind aus Frankreich droht: ATX-Anleger letztlich in Kauflaune -- DAX schließt den Montagshandel im Plus -- US-Börsen in Grün -- Schlussendlich Gewinne an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Gewinnen. Auch der DAX legte zum Wochenstart zu. An der Wall Street ging es nach oben. In Fernost dominierten zum Wochenstart die Käufer.