Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Einwanderungslast

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Einwanderungslast:

"Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 209/37 von Dienstag, 9. September 2025 Die Einwanderungslast bleibt Die jetzt stark gesunkene Zahl von Bewerbungen um Asyl oder Flüchtlingsstatus ist nichts Außergewöhnliches. (...) Die innereuropäischen Grenzkontrollen, sind nicht ohne Wirkung geblieben. (...) Die neuen Asylregeln, die in der EU eingeführt werden und deren umfangreiche Konsequenzen kürzlich vom Kabinett verabschiedet wurden, sind ebenso ein Beweis für einen politischen Bewusstseinswandel. (...) Die nahezu Halbierung der Zahlen in Deutschland sollte allerdings nicht dazu verführen, derartige Anstrengungen für überflüssig oder übertrieben zu erklären. (...) Zahlen sind das eine, die Einwanderungslast der vergangenen Jahre das andere. Es sollte Konsens deutscher Politik sein, dass Integration nicht beliebig möglich ist, nicht einmal wenn Kulturräume eine Rolle spielen, die uns nahe sind."/DP/jha