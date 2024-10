Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Friedensplan von Wagenknecht

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Friedensplan von Wagenknecht:

"Wagenknechts Friedensplan geht davon aus, dass Putin seine Panzer stoppt und an den Verhandlungstisch kommt, wenn der Westen die Waffenhilfe für Kiew aufgibt. Doch wer, außer den Kremlverstehern in BSW und AfD, würde und könnte noch auf Putins Wort und Zusagen vertrauen? (.) Wirklichkeitsfremd und geschichtsvergessen ist auch die Unterstellung, Putin wolle doch "nur" die Ukraine heim ins großrussische Reich holen und sich danach als Kriegsherr zur Ruhe setzen. (.) [Die] Kriegsgefahr für ganz Europa wäre nicht gebannt. (.) Doch schon haben die Sirenengesänge vom Frieden mit Russland dem BSW dazu verholfen, in drei Bundesländern bei der Koalitions- und Regierungsbildung mitzumischen. Das ist es, worum es Wagenknecht in Wahrheit geht: um die Macht in Deutschland, nicht um Frieden und Freiheit für die Ukrainer."/yyzz/DP/nas