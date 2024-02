Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Kraftwerksstrategie

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Kraftwerksstrategie:

"Seit Monaten haben Energieversorger und Industrie auf die Kraftwerksstrategie der Bundesregierung gewartet. (.) Doch die dürre Erklärung, auf die sich Kanzleramt, Wirtschafts- und Finanzministerium geeinigt haben, ist ein enttäuschender Minimalkompromiss. (.) Die jetzt vorgestellten Pläne gehen im Kern kaum über das hinaus, was [.] Habeck schon im Sommer vergangenen Jahres präsentiert hatte. (.) Wichtige Fragen müssen jetzt zügig geklärt werden, soll der vorgezogene Kohleausstieg nicht in Gefahr geraten. (.) Immerhin, ein paar interessante Details gibt es. Dass die Bundesregierung auch "blauen" Wasserstoff aus Erdgas in Betracht zieht, um die neuen Gaskraftwerke von 2035 an zu befeuern, ist als Eingeständnis zu werten, dass der Import von riesigen Mengen an grünem Wasserstoff schwieriger werden könnte als gedacht. (.)"/DP/jha