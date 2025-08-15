|
15.08.2025 05:34:38
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Linke/Kosten Grenzkontrollen
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Linke/Kosten Grenzkontrollen:
"Angesichts des Etats der Bundespolizei, der 2026 auf 4,6 Milliarden Euro steigen soll, sind die Kosten der Grenzkontrollen überschaubar. Sie sind zudem gut angelegtes Geld. Die Gründe für die sinkenden Asylbewerberzahlen sind zwar nicht allein in den deutschen Grenzkontrollen zu suchen. Die dürften aber dazu beigetragen haben, dass Deutschland nicht mehr Zielland Nummer eins für Migranten ist (.) Die Linke hält diese Politik nicht nur für rechtswidrig, sondern auch für flüchtlingsfeindlich. Beides ist falsch. Sicherheit finden Flüchtlinge nicht erst, wenn sie deutsche Grenzen überschreiten. Erfolgreich angefochten wurden die Kontrollen in drei Fällen, ohne dass endgültig entschieden wäre. Es ist klar, worauf die Linke zielt: auf die Delegitimierung einer Politik, die darum bemüht ist, Einwanderung zu steuern."/yyzz/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor Trump-Putin-Treffen: US-Börsen letztlich kaum verändert -- ATX beendet Handel deutlich im Plus -- DAX schlussendlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt konnten am Donnerstag zulegen. Die US-Indizes traten nahezu auf der Stelle. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Donnerstag abwärts.