Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Mehrheit für Veteranentag

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Mehrheit für Veteranentag:

"Die bemerkenswerte Einigung von Ampel und Union auf einen Veteranentag ruft in Erinnerung, wie viele Deutsche in der Nachkriegszeit gedient haben. (.) Millionen junger Männer bereicherten die Streitkräfte (unabhängig davon, wie sinnvoll sie den Dienst persönlich empfanden), standen als Reservisten bereit, brachten Geschichten mit nach Hause und sorgten als Staatsbürger in Uniform für ein gutes Personalreservoir wie auch für eine wichtige Kontrolle der Bundeswehr . Als Veteranen würden sich wohl nur die wenigsten bezeichnen - dieser Begriff passt eher für länger Gediente, die im (Kampf-)Einsatz waren. Es ist richtig, deren bestmögliche Versorgung sicherzustellen. Dazu gehören auch Therapieangebote. Und auch ein nationaler Tag für die Veteranen sollte einen therapeutischen Zweck haben: Anerkennung und Wertschätzung."/DP/jha