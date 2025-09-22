22.09.2025 05:34:41

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Putins Provokationen

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Putins Provokationen

Dass Russland das Hoheitsgebiet von NATO-Staaten verletzt, indem es zum Beispiel mit Kampfflugzeugen oder Aufklärern in den Luftraum eindringt, ist eine Sache, die ernst zu nehmen ist. Aber Hysterie ist fehl am Platz. (.) Es gibt eine Reihe von abgestuften Möglichkeiten, eindringende Flugzeuge abzufangen und zur Umkehr zu zwingen. Wahr ist allerdings auch, dass sie letztlich nur dann wirksam sind, wenn die verteidigenden Luftstreitkräfte äußerstenfalls die Option haben, das Feuer zu eröffnen - und wenn sie das glaubwürdig vermitteln können. (.) Das heißt: nicht mit nervösem Finger reagieren, sondern mit entschlossener Haltung und angemessener militärischer Ausstattung. Das gilt für ganz Europa, aber auch und vor allem für Deutschland./yyzz/DP/zb

