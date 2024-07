Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu US-Tomahawks für Europa

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu US-Tomahawks für Europa:

"Dass auf deutschem Boden wieder weitreichende ballistische Raketen und Marschflugkörper aus Amerika stationiert werden sollen, zeigt noch einmal, wie sehr sich die Bedrohungslage in Europa verändert hat. (.) Dass die (.) Vereinbarung erst 2026 umgesetzt werden soll, erscheint da nicht ganz zufällig. (.) Sollte Trump ins Weiße Haus zurückkehren, dann wäre offen, ob er sich an die Vereinbarung mit Berlin hält. Was Trump in der Außenpolitik im Einzelnen vorhat, ist nicht bekannt. Ankündigungen wie die, dass er den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden könne, sind Wahlkampfslogans, realistisch sind sie nicht. (.) Schon allein deshalb ist es gut, dass sich Deutschland im Verbund mit anderen europäischen Nationen darauf vorbereitet, diese "ernst zu nehmende Fähigkeitslücke" (Pistorius) selbst zu schließen."/yyzz/DP/men