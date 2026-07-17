17.07.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Fuldaer Zeitung' zu Spahn/Leihmutterschaft

FULDA (dpa-AFX) - Die "Fuldaer Zeitung" zu Spahn/Leihmutterschaft:

"In Spahns Verhalten liegt der Kern aller Politikverdrossenheit im Land: dass Politiker anders reden, als sie handeln. Auch Spahns Worte konnten nicht drastisch genug sein, wenn es darum ging, Leihmutterschaft - für viele Paare die einzige Möglichkeit, Eltern zu werden - zu verteufeln. Nun nimmt er genau den Weg in Anspruch, den er anderen moralisch abgesprochen hat. Das ist heuchlerisch, scheinheilig und bigott. Die Rücktrittsforderungen gegen Spahn sind deshalb nicht aus der Luft gegriffen. Der vom Volk gewählte Spahn sollte ebendiesem erklären, warum seine bisherige Überzeugung für ihn nicht mehr gilt - und dann künftig in der Politik mit ganzer Kraft für die Leihmutterschaft kämpfen. Oder er sollte sich zu Hause voll auf den kleinen Georg konzentrieren."/yyzz/DP/men

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