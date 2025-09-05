05.09.2025 05:34:40

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Lage bei den Staatsbonds

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Lage bei den Staatsbonds:

"Grund dafür, dass Investorinnen und Investoren immer höhere Renditen verlangen, wenn sie Staaten für so lange Zeit Geld leihen, sind die berechtigten Ängste vor der immer höher steigenden Staatsverschuldung. Diese Sorgen zeigen sich schon länger. Seit US-Präsident Donald Trump Anfang April sein Zollchaos startete, haben sich die Renditen bei den Ultra-Langläufern aus zum Beispiel Deutschland, Großbritannien und Frankreich um etwa einen halben Prozentpunkt erhöht. Es handelt sich von daher nicht um einen unmittelbaren Absturz, sondern eher um einen Crash auf Raten."/DP/jha

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen höher -- ATX und DAX gehen stärker aus dem Handel -- China-Börsen sacken letztlich ab - Nikkei weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag nach oben. Der deutsche Leitindex legte zu. Die US-Börsen schlossen am Donnerstag ins Plus. Die Märkte in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

