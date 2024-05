Pressestimme: 'Junge Welt' zu EU-Deal mit Libanon

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu EU-Deal mit Libanon:

"Im Libanon fließt die Summe auf die Konten der korrupten Clique, die das entstaatlichte Land unter sich aufteilt. Sie hat in den vergangenen Wochen rassistische Hetze gegen syrische Migranten angeheizt, es kam zu Mord, Folter und verstärkter Flucht nach Zypern. Sehr wahrscheinlich kalkuliert. Nur die Hisbollah wirkt stabilisierend, aber - weil nicht sein kann, was nicht sein darf - steht die auf der EU-Terrorliste. Wenn allerdings Israel mitten in Beirut einige Leute staatsterroristisch ermordet, ist das Brüssel kaum eine Bemerkung wert. Der Ruin des Libanon ist eine Folge der mehr als 30 Jahre lang in der Region vom Westen angezettelten Kriege einschließlich des sogenannten Bürgerkriegs in Syrien, der von außen induziert wurde."/DP/jha