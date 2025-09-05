|
05.09.2025 05:34:41
Pressestimme: 'Junge Welt' zu Ukraine-Treffen in Paris
BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Ukraine-Treffen in Paris:
"Um das aber zu vertuschen, gehen die "Willigen" immer näher an den wirklichen Krieg mit Russland heran. In Dänemark soll im Auftrag Kiews Treibstoff für ukrainische Raketen produziert werden; die Bundesregierung will zwar keine "Taurus"-Marschflugkörper aus eigenen Beständen liefern, sich aber an der Produktion ähnlicher Waffen in der Ukraine finanziell und mit Know-how beteiligen. Die für die "Willigen" bittere Wahrheit ist: Russland hat, ob es Mark Rutte passt oder nicht, eine faktische Widerspruchsmöglichkeit gegen ihre Pläne zum Truppeneinsatz - und die lautet: Der Krieg geht weiter. Einstweilen mit EU-europäischem Geld und ukrainischem Blut."/DP/jha
