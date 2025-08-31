|
31.08.2025 16:15:38
Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Bürgergeld / Bärbel Bas
KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Bürgergeld / Bärbel Bas:
"Die von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) angekündigte Nullrunde beim Bürgergeld ist sinnvoll. Was irritiert, ist die Wortwahl: Vermeintlich faule Bürgergeld-Empfänger pauschal denjenigen gegenüberzustellen, "die jeden Morgen aufstehen", knüpft an eine ohnehin vergiftete Debatte an. Und Bas weiß das. Die schwarz-rote Koalition steht vor einem Herbst der schwierigen Entscheidungen, besonders in der Sozialpolitik. Dass ihre Spitzen schon jetzt so reden, lässt Übles vermuten."/yyzz/DP/he
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefer ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die US-Börsen präsentierten sich mit Abgaben. Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich vor dem Wochenende uneinheitlich.