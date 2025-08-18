|
18.08.2025 05:34:41
Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Umgang mit medizinischem Cannabis
COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Umgang mit medizinischem Cannabis:
"Der Markt für das Gras aus der Apotheke boomt deswegen, weil die von Lauterbach vorgesehenen legalen Bezugsquellen maximal unattraktiv sind. Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will mit einem Gesetz gegen die Online-Apotheken vorgehen und deren Geschäftsmodell zerstören. Das mag man auf emotionaler Ebene verstehen können - es ist Missbrauch. Aber man darf sich nichts vormachen: Der süß riechende Geist ist aus der Flasche. Nimmt man den Kiffern die Apotheken, gehen sie zurück auf den Schwarzmarkt. Wer gewinnt dadurch? Wer sich der Lebensrealität stellt, kommt nicht daran vorbei, das Lauterbach-Gesetz grundlegend zu überarbeiten - und es liberaler zu machen, mit Fachgeschäften, zu denen natürlich auch Apotheken gehören können. Damit bekommt man die Genusskonsumenten raus aus dem medizinischen Markt, der sich wieder seiner Aufgabe widmen kann: kranken Patienten."/yyzz/DP/he
