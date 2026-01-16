Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Bürgergeld-Reform

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Bürgergeld-Reform:

"Die Koalition sollte die Reform jetzt zügig und ohne weitere Streitigkeiten beschließen. Künftig sollen diejenigen, die ihre Termine im Jobcenter versäumen oder Arbeitsangebote ablehnen, schneller und härter sanktioniert werden können. Gut so. Der Busfahrerin oder dem Krankenpfleger ist es nicht zuzumuten, diejenigen mitzufinanzieren, die nicht arbeiten wollen. Die Jobcenter erhalten nun bessere Mittel, um die überschaubare Zahl hartnäckiger Verweigerer zur Mitwirkung zu bewegen. Wie im Sport kommt es auch bei einem guten Regelwerk aber darauf an, dass es klug angewendet wird. Die Vermittlung in Arbeit geht in der Regel vor. Doch im Einzelfall kann auch eine Aus- und Weiterbildung langfristig am sinnvollsten sein. Die Schiedsrichter sind die Mitarbeiter der Jobcenter. Sie müssen konsequent sein, aber auch Fingerspitzengefühl beweisen."