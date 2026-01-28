Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Handelsabkommen mit Indien

28.01.2026 05:34:43

Schon seit Jahrzehnten verweisen Handelsexperten auf die verlässliche Rechtslage, die gute Qualifikation der Arbeitskräfte und natürlich auf den wahrhaft gewaltigen Markt, den es zu erschließen gilt. Insofern hat es lange gedauert, bis es zu einem Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Indien gekommen ist, aber man muss sagen, es kommt gerade richtig. Weil Donald Trump die USA von einem Champion des Freihandels zum Freibeuter gewandelt hat und China zunehmend auf Eigenständigkeit sinnt, müssen die Europäer neue Märkte für sich erschließen. Das gilt insbesondere für eine Exportnation wie die Bundesrepublik. Schließlich lautet eine der wenigen gesicherten Erkenntnisse der Ökonomie, dass Handel insgesamt von Vorteil ist - und zwar für alle Seiten, wenn auch nicht für alle gesellschaftlichen Gruppen./yyzz/DP/zb

