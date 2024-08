Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Klimaklebern und Fliegen

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" (Frankfurt/Oder) zu Klimaklebern und Fliegen:

Fliegen ist für die Klimakleber eine schlimme Umweltsünde. Doch ganz so einfach ist die Rechnung nicht. Erstens ist der Flugverkehr kein so schlimmer Klimateufel, wie man annehmen würde. Der Anteil der globalen Luftfahrt an der bisherigen menschengemachten Klimaerwärmung macht 3,5 Prozent aus. Zweitens unterliegt der Flugverkehr Umweltauflagen - und die steigen sukzessive an. Drittens ist die Luftfahrt Teil des europäischen Emissionshandels. Allerdings: Europa allein wird wenig zur Reduzierung der globalen Emissionen durch den Luftverkehr beitragen können. Entscheidend sind internationale Abkommen und Verpflichtungen. Doch bisher schlagen marktwirtschaftliche Interessen klimapolitische Ambitionen. Das wird zunächst einmal auch so bleiben - egal, wie viele Klimakleber den Luftverkehr in Deutschland noch stören./yyzz/DP/mis