|
17.03.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Krankenstand
FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - Die "Märkische Oderzeitung" zum Krankenstand:
"Angesichts der immer wieder auftauchenden, schlagzeilenträchtigen Behauptung, die Deutschen seien ein Volk der Blaumacher, muss man nun einfach mal zur Kenntnis nehmen: Der Krankenstand sinkt. Nicht gewaltig, aber immerhin. Der insbesondere von Arbeitgeberfunktionären postulierte stete Verfall der Arbeitsmoral, dem mit unbezahlten Krankheitstagen begegnet werden müsse, findet also nicht statt. Gleichzeitig gilt seit Jahren: Psychische Probleme nehmen immer weiter zu. Solche Krankschreibungen dauern richtig lange. Und lassen sich ganz sicher nicht mit Karenztagen und Arbeitnehmerbeschimpfung beheben. Stattdessen muss in den geplanten Reformen Prävention eine viel wichtigere Rolle spielen als heute - und zwar grundsätzlich. Damit viel mehr Bürger länger gesund bleiben. Und das hilft nicht nur jedem Einzelnen, sondern auch der Wirtschaft."/yyzz/DP/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich freundlich -- DAX schlussendlich fester -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt konnte am Montag in die Gewinnzone drehen. Der deutsche Leitindex kämpfte sich über die Nulllinie zurück. Die US-Börsen zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.