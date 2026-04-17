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17.04.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Libanon/Israel
FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Libanon/Israel:
"Im Schatten des Iran-Krieges vollziehen sich im Nahen Osten historische Entwicklungen. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten sprechen die verfeindeten Nachbarländer Israel und Libanon miteinander. Gelänge es, in direkten Gesprächen den Libanon wie bereits andere arabische Länder in das Abraham-Abkommen zur Annäherung an Israel einzubeziehen, könnte das nicht nur dem chronisch klammen Land selbst helfen, sondern auch dazu beitragen, dass die Region langfristig friedlicher wird. Das Problem liegt allerdings darin, dass die wichtigste Macht in dem Konflikt nicht mit am Tisch sitzt: die Hisbollah. Sie zu entwaffnen, daran ist die libanesische Regierung noch immer gescheitert. Im Grunde hält die Hisbollah den Libanon als Geisel. Und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie ihr Tun einstellen wird."/yyzz/DP/he
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