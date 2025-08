Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Linke, SPD, Kulturkampf

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Linke, SPD, Kulturkampf:

"Dass Konservative einige Entwicklungen zurückdrehen wollen, ist nur natürlich. Das haben sie ihren Wählern versprochen, entspricht ihren Überzeugungen und ist legitim. Genauso legitim ist es natürlich, wenn andere diese wirklichen oder vermeintlichen Errungenschaften verteidigen. Dabei kann es wechselnde Mehrheiten geben, und die Stimmung in der Bevölkerung kann schwanken. Wenn es gut läuft, tariert die Gesellschaft so die unterschiedlichen Interessen aus. Läuft es schlecht, kommt eines Tages die AfD an die Macht. Und das ist auch die Crux bei dem, was einige in der SPD derzeit veranstalten. Wenn die Kritik an Parteiführung und Koalition dazu führt, Schwarz-Rot vorzeitig und ohne ausreichenden Grund zu zerstören, wird es keine linken Mehrheiten geben, sondern eine sehr rechte Mehrheit. Es macht nicht den Eindruck, dass sich dessen alle SPD-Linken wirklich bewusst sind"./yyzz/DP/he