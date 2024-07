Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Sozialpolitik der Ampel

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Sozialpolitik der Ampel:

"Die Bedeutung der Arbeit rückt wieder in den Mittelpunkt der Betrachtung - und nach den Jahren der Hochinflation stellen sich auch viele Arbeitnehmer die Frage, ob die soziale Absicherung wirklich so üppig sein muss, beim Bürgergeld und auch in der Gesundheits- und in der Rentenversicherung. Denn die steigenden Beiträge spüren die Beschäftigten am Ende des Monats, insbesondere wenn das Einkommen nicht so üppig ist. Inzwischen merken auch die Arbeitgeber, wie schwer die steigenden Lohnnebenkosten ihnen das Leben machen. Die ersten Anzeichen der neuen Härte zeigen sich schon - beim Bürgergeld und in der Kindergrundsicherung. Auch in der Gesundheitsversorgung lassen sich Einsparungen kaum noch vermeiden, obwohl der zuständige Minister Karl Lauterbach (SPD) immer wieder das Gegenteil betont."/yyzz/DP/he