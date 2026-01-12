|
12.01.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Wetterwarnungen
FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zu Wetterwarnungen
Einige Gegenden Deutschlands hat es heftig getroffen, im Norden lief der Bahnverkehr auch am Sonntag noch nicht wieder normal. Andere Gegenden, in denen Schulen geschlossen worden waren, blieben völlig von Blizzards oder Eisregen verschont. Diese regionalen Unterschiede sollte beachten, wer jetzt die Meteorologen wegen ihrer teilweise nicht eingetretenen Voraussagen verdammt. Man denke an Wetterkatastrophen der Vergangenheit, vor denen die Fachleute nicht ausreichend gewarnt hatten. Der Aufschrei danach war jedes Mal enorm. Wettermodelle sind komplex, vor allem sind sie nicht immer regional genau vorhersagbar. Auch wenn die Allgegenwart von Temperatur- und Niederschlagsprognosen in den Apps unserer Handys etwas anderes suggeriert. Diese Unsicherheiten sollten Meteorologen und Behörden ruhig eingestehen, wenn sie das nächste Mal vor "Lebensgefahr" und dem Verlassen des Hauses warnen./yyzz/DP/zb
