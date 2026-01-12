12.01.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Wetterwarnungen

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zu Wetterwarnungen

Einige Gegenden Deutschlands hat es heftig getroffen, im Norden lief der Bahnverkehr auch am Sonntag noch nicht wieder normal. Andere Gegenden, in denen Schulen geschlossen worden waren, blieben völlig von Blizzards oder Eisregen verschont. Diese regionalen Unterschiede sollte beachten, wer jetzt die Meteorologen wegen ihrer teilweise nicht eingetretenen Voraussagen verdammt. Man denke an Wetterkatastrophen der Vergangenheit, vor denen die Fachleute nicht ausreichend gewarnt hatten. Der Aufschrei danach war jedes Mal enorm. Wettermodelle sind komplex, vor allem sind sie nicht immer regional genau vorhersagbar. Auch wenn die Allgegenwart von Temperatur- und Niederschlagsprognosen in den Apps unserer Handys etwas anderes suggeriert. Diese Unsicherheiten sollten Meteorologen und Behörden ruhig eingestehen, wenn sie das nächste Mal vor "Lebensgefahr" und dem Verlassen des Hauses warnen./yyzz/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Wall Street letztlich stärker -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnete letztlich Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen