02.01.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum Ausblick auf 2026

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zum Ausblick auf 2026

Die Wirtschaftsbosse klagen, die Rentenversteher sind kurz vor der Ohnmacht und wenn es um Gesundheit, Bahn, Brücken, Bundesautobahnen geht, ist das Gejammer ebenfalls groß. Die EU zerfällt, die Chinesen übernehmen endgültig den Automarkt und überhaupt alles, was schön und gut ist, während Putin bald die Geduld mit uns verliert. "Es möchte kein Hund so länger leben", sagen mit Faust große Teile der Bevölkerung und ergeben sich der Magie diverser Online-Chats. Und die Zukunft? 2026? Um mit dem Wichtigsten anzufangen: Deutschland wird Männerfußball-Weltmeister. Na sagen wir: Wir werden mindestens Dritter. Wie 2006. Die Bundeswehr bekommt endlich funktionierende digitale Funkgeräte. Die deutsche Wirtschaft setzt zum großen Sprung an. Ja, zugegeben, bei all dem ist viel Hoffnung dabei. Entscheidend wird sein, dass wir uns etwas zutrauen und uns nicht verängstigen lassen./yyzz/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:35 Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
02:35 Rohstoffe im 4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
01.01.26 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
01.01.26 Dezember 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.01.26 4. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX beendet letzten Börsentag 2025 mit Rekord -- DAX schließt fester
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen